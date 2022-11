Il Marco Polo apre le sue porte ai visitatori per una domenica alla scoperta dell’aeroporto

Una domenica insolita, alla scoperta dei segreti che nasconde quella complessa macchina che è l’aeroporto Marco Polo di Venezia. Save ha aderito domenica 27 novembre all’iniziativa “Open Factory”, promossa da Italy Post in collaborazione con il Touring Club Italiano e curata da Goodnet Territori in Rete.

Oltre al Marco Polo, le porte aperte hanno riguardato il Canova di Treviso e il Catullo di Verona. Un centinaio i fortunati partecipanti, la metà dei quali ha potuto visitare il “dietro le quinte” del Marco Polo. Ad accompagnarli un cicerone d’eccezione: Corrado Fischer, direttore operativo di Save.

La giornata si è aperta con la visita a due punti nevralgici del sistema aeroportuale: la zona dei controlli di sicurezza e il BHS (Baggage Handling System), il moderno e super tecnologico sistema di smistamento dei bagagli. Una rete di circa 10 km di nastri trasportatori, che consente ai bagagli lasciati al check-in di arrivare fino ai carrelli per il carico sugli aerei.

Vito Poma

Durante questo tragitto, i bagagli sono sottoposti a minuziosi controlli. Save si è già dotata da anni di speciali macchine tomografiche computerizzate multiassiali (costo un milione di euro ciascuna), che dal settembre 2023 diventeranno obbligatorie in tutti gli scali. Il sistema è in grado di gestire 4.250 bagagli all’ora.

La giornata è proseguita con la visita alla caserma dei pompieri presente all’interno dello scalo, dove i vigili del fuoco hanno presentato il nuovo mezzo “Dragon X6”, appena consegnato in dotazione. Il mezzo è in grado di sparare in un paio di minuti 12 mila litri di acqua, 7 quintali di schiumogeno e polveri. La visita si è conclusa con un giro a bordo pista, per assistere a una serie di decolli e atterraggi.