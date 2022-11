Ace, il rapace che “lavora” all’aeroporto Marco Polo per allontanare gli uccelli dalle piste

Si chiama Ace, ha 14 mesi ed è uno dei tre esemplari, tutte femmine, di Poiana di Harris in dotazione all’aeroporto Marco Polo per cacciare i volatili, la cui presenza a bordo pista è molto pericolosa per il rischio che gli uccelli s’infilino nei motori degli aerei in decollo. Oltre ad Ace, ci sono la sorella e una poiana più giovane, di circa sette mesi.

Uccello di origine americana, la Poiana di Harris ha un’apertura alare che può arrivare a 120 centimetri. Il Marco Polo si è dotato da alcuni anni di un’unità specifica di esperti in falconeria per tenere lontani gli uccelli. Quando è il momento di entrare in azione, alla poiana viene applicata una radio trasmittente, quindi viene lasciata libera di volare.

Il video

Ace, il rapace dell'aeroporto Marco Polo che caccia i volatili dalle piste

La sola presenza di questo rapace, grande predatore, tiene lontani gli altri volatili. Il Marco Polo è dotato anche di altri sistemi per tenere lontani gli uccelli. Tutti metodi non cruenti, tra cui dei cannoncini che generano rumore, e posizionati ai lati della pista.