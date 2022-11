Colletta alimentare anche in provincia di Venezia

Fare la spesa e contribuire agli aiuti alle famiglie più povere. Torna sabato 26 novembre in tutta Italia e anche a Venezia e nel territorio metropolitano la Giornata nazionale della colletta alimentare, organizzata da Banco Alimentare Onlus. L'iniziativa, giunta alla 26esima edizione, è supportata in città dal Comune di Venezia, dai volontari dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie - Sezione Riviera del Brenta, dall'Emporio della Solidarietà di Venezia e altri operatori e volontari coinvolti nell'organizzazione, tra cui un rappresentante dell'azienda che supporta la logistica.

Sono 111 i supermercati che aderiscono nella provincia di Venezia, nei quali saranno attivi oltre 2100 volontari che indosseranno la pettorina di colore arancio del Banco Alimentare e che consegneranno un volantino sul quale sono indicati i prodotti più indicati per la donazione. Si tratta di alimenti non deperibili (verdure, tonno e carne in scatola, polpa o passata di pomodoro, alimenti per l'infanzia come omogeneizzati o latte in polvere) che saranno consegnati alle strutture caritative locali per il supporto alle persone in difficoltà. Nel 2021, in Veneto sono state distribuite quasi 6mila e 400 tonnellate di alimenti, pari a 12.7 milioni di pasti. Dal 26 novembre la Colletta proseguirà anche online, con la possibilità di continuare a donare alimenti su alcune piattaforme dedicate. Maggiori informazioni sul sito della Colletta Banco Alimentare