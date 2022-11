Boato nella notte, salta il bancomat di Banca Intesa a Fossò

Colpo al bancomat della banca Intesa San Paolo a Fossò nella notte tra venerdì e sabato. Ad agire è stato un gruppo di banditi che è entrato in azione verso le 3.

Per far saltare il bancomat i banditi hanno utilizzato dell'esplosivo che hanno fatto detonare a distanza. In poco tempo poi i banditi hanno cercato di recuperare il bottino, ma molte banconote, a causa dei sistemi antifurto, erano di fatto inutilizzabile.

I ladri hanno portato via, secondo le prime stime delle forze dell'ordine, circa 3-4 mila euro. Sono scappati lungo via Provinciale. L'esplosione ha svegliato numerose residente della zona.

Sul posto in poco tempo sono arrivati i carabinieri ma i banditi si erano già dileguati. Ora si cercherà di capire dalle telecamere se sarà possibile trovare qualche indizio utile.