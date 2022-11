Pellet sequestrato, 24 tonnellate donate alla Caritas di Chioggia

La Compagnia di Chioggia ha donato alla Caritas Diocesana di Chioggia 1.600 sacchetti di pellet del peso di oltre 24 tonnellate per le finalità di sostegno delle iniziative caritatevoli degli Enti che operano nel sociale.

Il prodotto era stato sottoposto a sequestro nel corso di un’attività di controllo su strada da parte dei militari della

locale Compagnia, in quanto sprovvisto delle indicazioni relative alla classe di efficienza energetica.

La donazione, su richiesta delle Fiamme Gialle, è stata avallata dal Tribunale di Venezia, che ha disposto, in luogo della distruzione, la destinazione del prodotto in beneficenza.

Visto l’attuale contesto di emergenza economica legato alla crisi energetica, la Caritas Diocesana di Chioggia potrà così utilizzare il combustibile per riscaldare i luoghi e i centri di aggregazione della comunità locale, consentendo l’accoglienza della cittadinanza.

La cerimonia di consegna si è tenuta nella Casa della

Madonna del Divino Amore di Chioggia, alla presenza del monsignor Gianpaolo Dianin, vescovo di Chioggia e

Presidente della Caritas Diocesana, e del capitano Andrea Sarra Fiore, Comandante della locale Compagnia della Guardia di Finanza.