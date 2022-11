Borseggiatrici in azione a Venezia, graffiato al volto un cittadino

Borseggiatrici ancora in azione a Venezia. Due gli episodi capitati il 24 novembre e segnalati dal gruppo dei Cittadini non disattenti. Entrambi nel sestiere di San Polo. E sempre ai danni dei turisti. Protagoniste, ancora una volta, giovani donne di origini straniere che puntano un visitatore e, dopo essersi avvicinato furtivamente, lo puntano rubando dalle tasche posteriori di zaini e borse.

Una tecnica ormai oliata, con la mano coperta da un cappotto e il portafoglio rubato che nel giro di frazioni di secondo viene passato alla complice, così da far sparire l’oggetto del reato. Un caso simile è successo stamattina, in campo San Polo. Dopo essere state scoperte, le due hanno iniziato a urlare e inveire contro chi le aveva viste. Nel secondo caso, si sono spinte ad aggredire l’uomo che le aveva individuate e stava cercando di sventare uno scippo ai danni di una turista.

Dopo averle fermate, l’uomo è stato graffiato al volto.

“Stavo tornando a casa”, racconta il signor Evasio (che preferisce non fornire il cognome), residente a San Polo, “avevo riconosciuto due ragazze sospette che seguivano alcuni turisti. In campo sant’Aponal ne hanno puntata una e le hanno rubato il cellulare. Io ho provato a urlare e a chiamare la polizia, ma non c’è stato verso. Sono partite all’attacco, mi hanno graffiato il volto e poi si sono dileguate in direzione Rialto”.

Solo pochi giorni fa, le telecamere di Striscia la Notizia erano arrivate a Venezia per documentare il fenomeno, ormai sempre più diffuso soprattutto nei luoghi più frequentati dai turisti e negli imbarcaderi affollati. Altro caso eclatante a metà ottobre, quando un turista aveva “pizzicato” una ladra con le mani nella borsa della moglie incinta e l’aveva bloccata tra gli applausi dei veneziani in campo della Guerra.