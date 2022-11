Allarme per un presunto investimento del treno tra Quarto e San Donà

Allarme per un un investimento da parte di un treno nel tratto tra le stazioni di Quarto d’Altino e San Donà di Piave verso le 22.15 di oggi, mercoledì 23 novembre. La linea ferroviaria è quella della Venezia-Trieste. Sul posto le forze dell’ordine con la Polizia ferroviaria per i rilievi del caso e per capire che cosa sia accaduto. Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto. Se non che il treno si è fermato dopo aver sentito un colpo.

L’unica cosa certa è che a causa dell’investimento ci sono stati numerosi ritardi dei convogli sulla linea. Coinvolti, tra gli altri, l’intercity Roma-Trieste che doveva arrivare a San Donà poco dopo le 22 e anche il Frecciarossa Torino-Trieste prima rimasto bloccato alla stazione ferroviaria di Mestre e poi deviato sulla linea di Treviso e Udine. Cancellati almeno un paio di treni regionali a bordo dei quali c’erano numerosi pendolari, lavoratori nel turismo, che stavano rientrando da Venezia. Il traffico ferroviario è tornato alla normalità verso le 23.45.