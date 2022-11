Mestre: è morto Giorgio Tonel, storico panettiere dagli anni Cinquanta

È morto in seguito a malattia Giorgio Tonel di 82 anni. Originario di Fossalta di Piave, a metà degli anni cinquanta con la famiglia si era trasferito a Mestre dove aveva iniziato l’attività di panificatore.

Per oltre mezzo secolo Giorgio Tonel, con i suoi collaboratori, ha sfornato il pane per moltissimi mestrini e non che abitavano o frequentavano il centro, poiché il panificio si trovava di fronte all’attuale Centro commerciale “Le Barche”.

Raggiunta l’età della pensione, il panettiere era tornato a vivere a Fossalta di Piave con l’adorata moglie Dina. Persona molto garbata e generosa, Giorgio nel tempo libero amava scrivere poesie e, nel periodo natalizio, realizzava un grande presepe.

I funerali verranno celebrati, mercoledì 23 novembre, alle ore 14. 30 nella chiesa di Fossalta. Oltre alla moglie Dina lascia i figli Alberto, Federica e Monica.

A Mestre tantissimi clienti lo ricordano dietro il bancone della panetteria, sempre gentile e disponibile, una bottega che era un vero punto di riferimento per chi abitava in centro a Mestre. —