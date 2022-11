Il maltempo ferma l’attività al punto tamponi di Favaro

Il maltempo persistente che sta sferzando il territorio veneziano ha costretto alla sospensione dell'attività del Punto Tamponi dell'Ulss 3 Serenissima attivo a Favaro Veneto. Nelle ore centrali della giornata, i sanitari al lavoro nella tensostruttura hanno dovuto accogliere le sollecitazioni dell'Ufficio Tecnico, che ha valutato opportuno, a tutela degli operatori, degli utenti e della stessa struttura, interrompere il servizio fino a quando sarà possibile riprenderlo in piena sicurezza. Scusandosi per l'impossibilità di proseguire le operazioni, i sanitari del Punto Tamponi di Favaro hanno indirizzato gli utenti presenti al Centro per vaccini e tamponi del PalaExpo a Marghera, che nel frattempo si è attrezzato per accoglierli e per somministrare a tutti il test. Lo rende noto la azienda Ulss 3 Serenissima. «L'Ufficio Tecnico, con il monitoraggio della Direzione dell'Ulss 3 Serenissima, valuta in queste ore i danni e i disagi che il maltempo sta provocando nelle diverse strutture, dai Centri vaccinali agli Ospedali, dai Pronto Soccorso ai Distretti sanitari, e là dove necessario interviene a tutela della continuità del servizio in sicurezza per utenti e operatori».