Maltempo a Venezia, treni fermi sul ponte della Libertà. Pendolari bloccati per ore

“Nodo di Venezia: traffico rallentato dalle ore 13:25 per un guasto alla linea elettrica”. Recita così la informativa, in continuo aggiornamento, di Fs e Trenitalia.

Dalle 13 di martedì 22 novembre tra Mestre e Venezia sui binari del ponte ferroviario a lato del ponte della Libertà i treni sono fermi o procedono a passo d’uomo per un guasto alla linea elettrica, avvenuto molto probabilmente a causa del maltempo con fortissimo vento e pioggia che si abbattono sulla città.

Gli ultimi aggiornamenti sono per i treni dell’Alta Velocità ritardi fino a trenta minuti mentre i regionali registrano fino ad una ora di ritardo o limitazioni di percorso.

Per sostenere la situazione, difficile, il treno Frecciarossa 9746 Venezia Santa Lucia (14:48) - Milano Centrale (17:15) è partito in via eccezionale da Mestre mentre i passeggeri in salita da Venezia Santa Lucia sono stati dirottati sul treno Frecciargento 9744 in partenza alle ore 15:48.

Il treno EuroCity 37 Genève (7:39) - Domodossola (10:14) - Venezia Santa Lucia (14:42) è fermo dalle ore 14:13 a Grisignano di Zocco.

Si lamentano i pendolari sui treni regionali bloccati sul ponte ferroviario lato laguna e che si sono sentiti spiegare, in alcuni casi, che dopo la partenza alle 13 da Mestre potranno arrivare a Venezia non prima delle 17-18.