Il maltempo continua. Attenzione a vento e fiumi. Acqua alta e mareggiate per giorni

Lo stabilizzarsi della bora ha portato ad aumentare di molto le previsioni dei picchi di marea per mercoledì e giovedì. I corsi d’acqua non riescono a scaricare in Adriatico. Allarme in tutto il Basso Piave e corso del Sile