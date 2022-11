Venezia rinnova il suo voto alla Madonna della Salute, decine di migliaia con la candela

Come ogni 21 novembre la città ha tinnovato il rito della candela alla Madonna della Salute, per rinnovare il voto di ringraziamento per la fine della peste del 1630. Polemica per i troppi turisti stranieri che hanno intasato la basilica. Due ore d'attesa agli ingressi. Video Interpress

01:09