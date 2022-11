Lo scientifico biomedico e più matematica al classico: il Majorana Corner di Mirano si rinnova

Il liceo Majorana Corner di Mirano si apre al futuro e rilancia la sua offerta formativa con tre ulteriori percorsi didattici sempre più vicini alle nuove esigenze degli studenti per affrontare le sfide di una società sempre più complessa.

A partire dal prossimo anno scolastico, ma promossi già quest’anno nell’ambito dell’orientamento, sono in cantiere tre nuovi indirizzi che partiranno con sezioni dedicate già dalla prima. Si tratta del liceo scientifico a indirizzo biomedico, del liceo classico con potenziamento matematico e del liceo linguistico a indirizzo giuridico-economico.

Tutto è nato da una serie di studi effettuati sondando quelle che sono le richieste dei ragazzi confrontate con quelle dei vari ambiti lavorativi. Basandosi quindi sui percorsi già previsti, il corpo docente ha valutato l’idea di offrire agli alunni qualcosa di diverso e maggiormente spendibile sul mercato del lavoro.

Per quanto riguarda l’indirizzo biomedico, in realtà ci si è basati su un progetto già in essere che partiva dalla classe terza, detto “della curvatura biomedica”, proposta extracurricolare sperimentale a livello nazionale per cui la scuola era stata selezionata tra gli istituti della Provincia di Venezia in collaborazione con l’Ordine dei Medici. Questa esperienza continuerà comunque, parallelamente alla partenza dell’indirizzo biomedico, data anche la grande richiesta di informazioni da parte dell’utenza in ambito biologico-sanitario. Per quanto riguarda invece l’indirizzo giuridico-economico abbinato al liceo linguistico, si è realizzata un’analisi sulle scelte universitarie e ci si è accorti che spesso i diplomati al linguistico del Majorana si iscrivono poi a Giurisprudenza o Economia. Quindi si è pensato di sopperire a questi ambiti finora mancanti nella formazione scolastica con l’inserimento della specifica tipologia di insegnamenti al fine di preparare al meglio i ragazzi per i percorsi che sceglieranno nel post diploma. Tutto questo alla fine si tradurrà in alcune ore di lezione in più in programma.

Infine al classico con potenziamento matematico si prevederà una didattica con due ore in più di matematica che, solamente nel biennio, sostituiranno due di latino. Un contenuto rafforzamento delle materie scientifiche, quindi, per coprire le spesso note carenze in quest’ambito del liceo classico tradizionale. L’impronta dei tre licei comunque rimarrà la stessa, come peraltro anche l’esame di Stato che gli studenti dovranno affrontare. Si parte quindi con fiducia per questa nuova avventura nel mondo della conoscenza, una scommessa che sembra essere alla portata di una scuola che dimostra di essere sempre all’avanguardia.