Quartiere Piave, stavolta il tentativo di furto fallisce

Domenica mattina presto in via Piave 76 nel negozio cinese di gastronomia “Noodles &sushi” sono arrivati di nuovo i ladri che hanno tentato di sfondare vetro della porta d’ingresso per rubare. L’attività era già stata visitata dai ladri a metà settembre. Allora i ladri erano riusciti a portare via gli spiccioli del fondo cassa. Stavolta non sono riusciti ad entrare. Unico danno, la porta vetrata rotta. Analogo episodio era avvenuto nei giorni scorsi anche sul portone di un condominio privato di via Col di Lana, nello stesso quartiere.

(Foto fornite dal cittadino G.Conte)