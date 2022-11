Traffico deviato a Mestre, ecco la situazione

Traffico deviato a Mestre per giorni per i lavori su via della Libertà. Dalle 20 di venerdì 18 novembre e fino alle 6.45 di lunedì 21 via Righi (sulla Regionale 11) che mette in collegamento diretto al ponte della Libertà è chiuso al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, perché entra nel vivo il cantiere della riqualificazione della stazione dei treni Porto Marghera. Paolo Zaffaina (Pòrcile)

00:35