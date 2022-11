Park selvaggio sulla strada di Forte Marghera, interviene il Comune

Dopo le segnalazioni, ecco l’ordinanza urgente. La strada di accesso a Forte Marghera, il grande forte di Mestre diventato negli anni il luogo ideale per il divertimento e il tempo libero dei cittadini e che in questo 2022 ha visto un numero record di visitatori. La strada di accesso, con gli interventi sulla viabilità del Comune, da mesi è diventata pedonale e per le biciclette. Le auto non potrebbero parcheggiare lungo la strada ma solo utilizzare il percorso per accedere al parcheggio fronte Forte che ha però posti limitati. Nei giorni scorsi Gino Baoduzzi, disabile che da anni si batte contro le barriere architettoniche, ci ha inviato delle foto emblematiche, che pubblichiamo. Sparita la segnaletica del percorso pedonale, le auto sono tornate ad invadere la stretta strada di accesso. Ora arriva l’ordinanza urgente del Comune di Venezia.

Dopo un sopralluogo il 10 novembre scorso del Corpo di Polizia Locale – Settore Servizi Operativi, Polizia di Prossimità – Servizio Polizia di Prossimità è stata riscontrata «la mancanza di segnaletica stradale indicante l’esistente percorso pedonale, tale

da indurre in inganno gli avventori del Forte facendo si che lo stesso possa essere scambiato con area a parcheggio». Il provvedimento, con immediata operativà, è quello eseguire lavori di immediato ripristino della segnaletica per segnalare l’inizio e la fine del percorso pedonale nel ramo di via Forte Marghera

di adduzione al Forte. E vietare quindi la sosta delle auto che hanno a disposizione il grande parcheggio nel campo a fianco, in attesa della fine dei lavori del nuovo parcheggio sul canal Salso.