Scuola, ecco la protesta degli studenti veneziani a Rialto

Zaino in spalla e bandiere in mano, i giovani sono partiti in corteo verso Rialto per manifestare contro il governo Meloni. “Siamo disgustati dalle proposte del nuovo governo, dalla gestione dell’immigrazione alla meritocrazia nella scuola” commenta Massimo Casagrande del Collettivo Movida, una delle due realtà che questa mattina hanno organizzato la manifestazione

