Venezia, un maxi hotel cinque stelle lusso all’ex Camera di Commercio

Progetto in calle larga XXII Marzo dopo l’acquisto per 65 milioni di euro. Prima richiesta di deroga della giunta dopo lo stop ai cambi di destinazione. Previsto un contributo di 10 milioni per «garantire servizi alla cittadinanza»

eugenio pendolini