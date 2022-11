A Venezia la protesta degli studenti contro il governo Meloni

Piazzale Roma questa mattina, venerdì 18 novembre, si è colorato con i cartelloni branditi verso il cielo dagli studenti medi.

Zaino in spalla e bandiere in mano, i giovani sono partiti in corteo verso Rialto per manifestare contro il governo Meloni. “Siamo disgustati dalle proposte del nuovo governo, dalla gestione dell’immigrazione alla meritocrazia nella scuola” commenta Massimo Casagrande del Collettivo Movida, una delle due realtà che questa mattina hanno organizzato la manifestazione.

Scuola, ecco la protesta degli studenti veneziani a Rialto

A capo il Fronte della gioventù comunista (Fgc), promotore a livello nazionale del presidio. Questa mattina, infatti, non sono stati solo i veneziani a scendere in strada. Le proteste oggi riguarderanno tutto il Veneto: Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Adria.

Gli studenti vogliono farsi sentire contro il pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) che ha provocato le morti dei loro coetanei, chiedono riforme e considerazione per la scuola e per chi la vive ogni giorno