Ipnosi terapeutica, a Mestre il primo corso universitario

Allo Iusve di Mestre arriva il primo corso universitario in ipnosi terapeutica. Lo annuncia l’università dei Salesiani.

Il laboratorio universitario permetterà agli studenti di indurre stati modificati di coscienza a fini terapeutici. Gli studenti seguiranno un laboratorio universitario, ne impareranno la teoria e poi la sperimenteranno fino ad arrivare in in autonomia ad indurre stati modificati di coscienza a fini terapeutici. Dal rilassamento all’inconscio, fino all’ipnoterapia, queste le materie del corso che sarà condotto da Alessandro Norsa, psicologo psicoterapeuta, socio dell'European Society of Hypnosis (ESH) presidente della Società Italiana Ipnosi Medicina Umanistica (SIPMU). L’idea è di Davide Marchioro, Responsabile dell'Area di Psicologia, che ha valutato l’opportunità di inserire questo corso all’interno di una già ricca proposta formativa moderna e competitiva dei neolaureati nel mondo del lavoro. «L’attivazione di un laboratorio universitario di ipnosi è una scelta tanto originale ed unica quanto ambiziosa e coraggiosa - dice Marchioro - l’obiettivo dell’insegnamento è che lo studente acquisisca gli inquadramenti teorici a sostegno dell’utilizzo delle tecniche ipnoterapeutiche (in particolare quelle utili ad un avviamento della pratica di ipnoterapia) e che abbia avuto modo di sperimentarle direttamente attraverso esercitazioni guidate». Lo studente potrà muoversi in autonomia all’interno di pratiche che per la prima volta si affacciano in modo organico in un laboratorio universitario.