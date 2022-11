Fuga di gas a Mellaredo, ecco i residenti che abbandonano la palazzina

Serata di giovedì all’insegna dei disagi a Mellaredo di Pianiga per una fuga di gas. L’allarme in via Cornara dove gli addetti della rete del gas stavano compiendo degli interventi. Intervengono vigili del fuoco e Protezione civile. Trentotto persone hanno dovuto lasciare al loro casa e trascorrere la notte altrove.

