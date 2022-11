Volontari e associazioni vanno a caccia delle barche “fantasma”

Venezia Lagoon Plastic Free con la consulta di San Giuliano e con l’aiuto del Quartiere Pertini che ha prestato un Generatore per azionare la Pompa, hanno messo in atto giovedì la prima azione concreta di “liberazione” della gronda lagunare dai troppi relitti di barche abbandonate. «Siamo riusciti a mettere in linea di galleggiamento la Pilotina da decenni abbandonata in Seno Della Sepa, la prossima settimana porteremo la barca e probabilmente altre tre più piccole in punta San Giuliano da dove sarà possibile caricarle su un camion o su una chiatta per essere portate allo smaltimento, con la collaborazione di tutti si può liberare la Laguna dai numerosissimi natanti che giacciono abbandonati da anni da persone senza alcun amore per la nostra Laguna», spiegano i volontari che giovedì hanno lavorato in barena.

I RELITTI IN LAGUNA

Tra i rifiuti abbandonati di provenienza locale si annoverano le “ghost boats”, relitti di imbarcazioni in vetroresina o in legno vetroresinato, non registrate ed abbandonate lungo le secche, i corsi d’acqua ed i canali della laguna di Venezia. Giacciono affondate o arenate da lungo tempo, in luoghi spesso difficilmente raggiungibili. Come spiegano dall’associazione veneziana che si occupa di liberare Venezia dalla plastica, questi relitti di barche , con la loro presenza, «contribuiscono a diffondere macro e micro contaminanti derivanti da resine, vernici, metalli. Inoltre, ostruendo i canali, a seconda delle maree possono rappresentare ostacoli pericolosi per la navigazione, oltre a minare l’integrità paesaggistica e naturalistica di Venezia».

QUANTI SONO

Nel 2020 il lavoro di mappatura dei volontari della consulta della laguna media di San Giuliano in gronda lagunare, tra San Giuliano, Forte Marghera e il canal Salso aveva evidenziato la presenza di almeno 80 relitti di barche, affondati o a pelo d’acqua. Una cinquantina lungo l’Osellino sono state portare a riva e smaltite lo scorso anno dal Consorzio di Bonifica con i lavori tra il Pertini e il manufatto alle Rotte.

IL PROGETTO

E così grazie ad uno sponsor, le cantine Maschio, i volontari hanno messo in atto una filiera sperimentale che, dicono, è capace di gestire il recupero ed il trattamento delle ghost boats a Venezia attraverso un censimento, l’identificazione, la rimozione ed il riciclaggio. Collaborano gruppi e associazioni di varie zone: si inizia con le associazioni del polo nautico di San Giuliano, ma è coinvolta anche l’associazione Poseidone, in stretta collaborazione con l’autorità di Bacino Acque Risorgive, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia Ex Magistrato alle Acque – Venezia, Comune di Venezia e Cavallino Treporti. Si occuperà del recupero Bosco Bielo e del riciclaggio del materiale acquisito la società Gees Recycling di Aviano in collaborazione con Caracol. Con l’occasione la associazione condurrà alcuni campionamenti dei fanghi e delle acque adiacenti ai relitti per valutarne l’eventuale trasmissione e presenza di possibili contaminanti e microplastiche. Le operazione di rimozione dei natanti sul campo saranno svolte la settimana dal 21 al 27 Novembre.