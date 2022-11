Traffico deviato da Mestre e Marghera a Venezia per tutto il weekend

Un weekend importante come quello per la Madonna della Salute, vede collegamenti diretti interrotti tra Mestre, Marghera e Venezia.

Dalle 20 di venerdì 18 novembre e fino alle 6.45 di lunedì 21 via Righi (sulla Regionale 11) che mette in collegamento diretto al ponte della Libertà sarà chiuso al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, perché entra nel vivo il cantiere della riqualificazione della stazione dei treni Porto Marghera. La circolazione di auto, camion e autobus del trasporto pubblico sarà deviata dal centro di Mestre verso via Forte Marghera e il cavalcavia di San Giuliano per i collegamenti con Venezia. Il rischio è quello di vedere un evidente aumento del traffico dal centro di Mestre verso San Giuliano e proprio per ridurre possibili congestioni ecco che si fermano anche le corse dei tram per tre giorni pieni. La novità è stata resa nota pochi giorni fa dopo la comunicazione ufficiale di RFI (società del gruppo Ferrovie) che accelera i cantieri della stazione che rischiavano di protrarre i tempi dei lavori della maxi viabilità in corso tra Fincantieri e Vega, con nuovi viadotti e rotatorie. Le fasi di cantiere programmate per il prossimo weekend prevedono la realizzazione della nuova uscita lato sud e del sottopasso sotto il sedime della Sr11 (via della Libertà), unica via di collegamento stradale tra Mestre e Venezia. Veneto Strade ha già emesso una ordinanza con il piano di deviazione e segnaletica concordato con Comune, Rfi ed enti competenti. Impatto importante sul trasporto pubblico. Vengono deviate numerose linee di autobus sulla tratta Marghera-Mestre-Venezia. Interessati sono gli autobus della linea urbana 2 , 4, 4L e 9H, linee urbane 6, 6L, 66, 81F, linee extraurbana 4DE, 7DE, 53E, 54RE, 58RE, 66E, 67RE e poi le linee urbane 7 e 7L e linee extraurbane 8E, 12E, la extraurbana 7E e le linee notturne N1 e N2 con deviazioni attraverso il centro di Mestre, piazza XXVII Ottobre e San Giuliano sia da Marghera che dalla stazione ferroviaria di Mestre. Anche per i percorsi da Venezia verso la terraferma le linee subiscono deviazioni di percorso. Sono sospese nel fine settimana le Linee 2F, 4F, 6F e anche il tram sulle due linee T1 e T2 si deve fermare, con attivazione del servizio sostitutivo su autobus. Regolare invece la navetta della linea PK1 Park Petroli-Venezia. Chi intende andare a Venezia per il tradizionale pellegrinaggio alla chiesa della Madonna della Salute deve quindi fare i conti con deviazioni di traffico, corse di autobus e assenza per tre giorni del tram. A molti risulterà più comodo usare il treno. Come si vede nella mappa il traffico viene deviato dalla regionale 11 alla viabilità dal centro di Mestre fino al cavalcavia di San Giuliano. In blu e in rosso le deviazioni per i mezzi del trasporto pubblico.

Lungo i percorsi del TPL deviati non si effettuano fermate ma l’azienda di trasporto ha scelto di sospendere le fermate Cappuccina “Sernaglia” e Vempa direzione Venezia e ovviamente tutte le fermate di via della Libertà, che è chiusa al traffico. In sostituzione si effettuano le fermate Cappuccina “Sernaglia” direzione Mestre (linea 2 e N1)e Gozzi (per le linee 7, 7E, 7L, 8E).

Ecco i dettagli delle deviazioni diffuse da AVM-ACTV

DA MARGHERA E MESTRE PER VENEZIA

linea urbana 2

Proveniente da Stazione Ferroviaria di Mestre prosegue per Via Cappuccina, Piazza XXVII Ottobre, Via Forte Marghera e San Giuliano da dove riprende il percorso per Venezia

linee urbane 4, 4L e 9H

Provenienti da Corso del Popolo giunti alla rotatoria proseguono per Via Torino, Viale Ancona, Via Forte Marghera e San Giuliano da dove riprendono il percorso per Venezia

linee urbane 6, 6L, 66, 81F, linee extraurbana 4DE, 7DE, 53E, 54RE, 58RE, 66E, 67RE

Provenienti da Rampa Rizzardi proseguono per Corso del Popolo, Via Torino, Viale Ancona, Via Forte Marghera e San Giuliano da dove riprendono il percorso per Venezia

linee urbane 7 e 7L e linee extraurbane 8E, 12E

Provenienti da Via Cappuccina proseguono per Via Gozzi, Via Torino, Viale Ancona, Via Forte Marghera e San Giuliano da dove riprendono il percorso per Venezia

linea extraurbane 7E

Proveniente da Via da Carducci prosegue per Via Olivi, Piazza XXVII Ottobre, Via F.Marghera e San Giuliano da dove riprende il percorso per Venezia

linea urbana N1

Provenienti da Stazione Ferrovia di Mestre proseguono per Via Cappuccina, Via Gozzi, Via Torino, Viale Ancona, Via Forte Marghera e San Giuliano da dove riprendono il percorso per Venezia

IN PARTENZA DA VENEZIA PER MARGHERA E MESTRE

linee urbane 2, 7 e 7L e linee extraurbane 7E, 8E e 12E

Provenienti da Venezia proseguono per San Giuliano, Via Forte Marghera, Piazza XXVII Ottobre, Corso del Popolo, Vempa da dove riprendono i regolari percorsi

inee urbane 4, 4L, 6, 6L, 9H, 66, 81F e linee extraurbane 4DE, 7DE, 53E, 54RE, 58RE, 66E, 67RE

Provenienti da Venezia proseguono per San Giuliano, Via Forte Marghera, Viale Ancona, Via Torino e da qui per Mestre Centro o Marghera da dove riprendono i regolari percorsi

linea urbana N2

Provenienti da Venezia in direzione Marghera senza fermate intermedie (dopo fermata Santa Chiara, effettua prima fermata via Durando) prosegue per San Giuliano, Viale San Marco, Piazza XVVII Ottobre, Corso del Popolo e Marghera da dove riprende il regolare percorso

Linee 2F, 4F, 6F, SOSPESE.

Linea PK1 Park Petroli-Venezia REGOLARE

FERMATE

Non si effettuano fermate lungo i percorsi deviati, tuttavia alcune vengono effettuate come di seguito indicato:

Fermate sospese: Cappuccina “Sernaglia” e Vempa direzione Venezia, tutte le fermate di via della Libertà.

In sostituzione si effettuano le fermate Cappuccina “Sernaglia” direzione Mestre (linea 2 e N1), Gozzi (per le linee 7, 7E, 7L, 8E)

SERVIZIO TRANVIARIO T1 E T2

Inoltre, sempre dalle ore 20:00 di venerdì 18 a fine servizi di domenica 20 novembre, viene attivato il servizio sostitutivo con bus sulle linee tranviarie T1 e T2