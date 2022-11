Si rompe tubatura del gas, 38 cittadini costretti a lasciare le proprie case

Durante i lavori per la sistemazione della rete del gas si rompe una grossa conduttura e il Comune di Pianiga fa evacuare 38 persone per permettere la riparazione in sicurezza della tubazione, garantendo la piena incolumità delle famiglie. Tutto è capitato nel tardo pomeriggio di giovedì in via Cornara a Mellaredo di Pianiga. «Si è trattato - spiega il sindaco del paese Federico Calzavara – di una rottura di una grossa tubazione pubblica, pressurizzata a 5 atmosfere del gas causata dagli addetti della rete del gas che stavano compiendo alcuni interventi».

Subito si è sentito un grosso odore di gas e un forte rumore che ne segnalava la fuoriuscita. Immediatamente sono stati fatti scattare gli interventi di soccorso.

Sono arrivate in poco tempo squadre di pompieri dalle caserme di Mira, Mestre, Padova.

Sul posto è arrivata anche una squadra di specialisti del nucleo Nbcr e la polizia locale. «Per far fronte all’emergenza – spiega il sindaco che si è recato sul posto per vedere cosa era successo – si è attivata immediatamente la Protezione Civile Comunale che con diversi volontari ha cercato di aiutare le persone e le famiglie che erano preoccupate e non sapevano se dovevano lasciare o meno l’abitazione». Con la Protezione Civile il Comune ha pensato di dover evacuare 38 persone dalle case.

«Alcune famiglie – spiega il sindaco - e cioè 5 avevano già deciso di recarsi da parenti ed amici per trascorrere la notte almeno fino a quando l’intervento non sarà concluso. Poi abbiamo valutato che è opportuno almeno fino a quando l’intervento di chiusura della perdita non sarà concluso che 38 persone lascino la loro abitazione». Non si tratta di palazzine o condomini in questa zona ma prevalentemente di case singole. Si tratterà comunque di una questione di ore per il rientro nelle case in tutta sicurezza. —