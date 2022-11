Il padel sbarca anche in centro a Mestre

La moda del padel sbarca in centro a Mestre. In un negozio storicamente legato al mondo dello sport, al civico 2 di via Alessandro Poerio (angolo con calle Legrenzi) sbarca Snauwaert con un flagship store e tanti piani di sviluppo. Il negozio in passato aveva ospitato prima per decennio il marchio di Masetto Sport, poi aveva ospitato quello di Vidotto, altro marchio di abbigliamento sportivo. Ora, dopo mesi di inutilizzo, il ritorno allo sport, con il Padel e un progetto temporaneo che vuole contribuire al rilancio cittadino, tramite una serie di iniziative che proseguiranno fino a gennaio, dando vita ad un circolo virtuoso, grazie al coinvolgimento delle attività circostanti. Snauwaert, lo storico marchio di attrezzatura sportiva, specializzato nel tennis e nel padel, apre un innovativo negozio proprio sotto gli uffici dell'azienda. All’interno è stato allestito un campo test sia per il tennis che per il padel, frutto della partnership con E-Motion agency - leader nell’organizzazione di eventi turistico-sportivi a livello nazionale in ambito padel, beach tennis e tennis. Si tratta dello Special Box E-Motion Padel: un box ideato e prodotto da E-Motion, costituito da una struttura su misura (7x5x2,85 metri) completamente rivestita da reti da gioco di protezione e con un tappeto in erba sintetica che simula il terreno di gioco. Al suo interno è stata posizionata Dragonet, un’innovativa macchina da allenamento che permette di lavorare su tutti i colpi del padel e del tennis, adatta sia ai principianti che agli agonisti.

«Siamo molto felici di poter annunciare l’apertura del primo flagship store Snauwaert. Vogliamo dare vita ad un circolo virtuoso che veda la collaborazione delle attività circostanti, coinvolgendo i cittadini, grazie ai valori universali rappresentati dallo sport, dando il nostro contribuito per affermare sempre di più Mestre quale Città del Padel e del Tennis», commenta Roberto Gazzara, Amministratore Delegato e Fondatore di Snauwaert. «L’inaugurazione è un ulteriore passo in linea con i nostri valori aziendali, parte del lungo percorso di affermazione del marchio all’insegna della qualità, risultato di un attento processo di ricerca e sviluppo che dedica grandissima attenzione ai dettagli, per garantire il massimo livello delle prestazioni. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza il supporto, l’entusiasmo e le competenze uniche di Andrea Parisotto, che ci ha lasciati troppo presto. A lui va un profondo e sentito ringraziamento, unito alla promessa di proseguire quanto abbiamo iniziato assieme».

LA AZIENDA

L’apertura del flagship store rappresenta l’ultimo tassello di un investimento iniziato nel 2018 con l’acquisto del marchio e l’apertura della nuova sede interamente veneta, nata dall’alleanza tra Roberto Gazzara e AP8 Invest di Andrea Parisotto, scomparso prematuramente a ottobre di quest’anno. Nel 2019 la “nuova Snauwaert” diventa pienamente operativa e ottiene un riscontro commerciale positivo a livello internazionale, soprattutto in Giappone. L’anno successivo viene pesantemente condizionato dal Covid. Gli ultimi due anni sono caratterizzati da una forte accelerazione: nel 2021 il fatturato raddoppia quello del 2020, mentre a settembre 2022 Snauwaert supera i ricavi registrati nell’intero anno precedente, puntando a chiudere il periodo avvicinandosi ai 900 mila euro. Una parte importante della crescita registrata si deve all’esplosione del fenomeno padel su scala globale, che oggi genera circa il 40% dei ricavi di Snauwaert, nonostante la produzione della linea di prodotti dedicati sia iniziata solo nel 2020, con la collezione di racchette passata da 3 a 10.

Relativamente al tennis, che rappresenta ancora la parte maggioritaria del business (60%), Snauwaert ha rinnovato metà della gamma quest’anno, introducendo la nuova linea di racchette Vitas, pensate per tutti i livelli di gioco, dai professionisti agli amatori.

Attualmente l’offerta si concentra sull’attrezzatura tecnica, a partire dalle racchette, ma i piani di sviluppo futuro prevedono la produzione di abbigliamento e calzature, sia per il padel che per il tennis, supportati dall’espansione nei mercati esteri, in particolare in Europa, Stati Uniti e Giappone.

PADEL IN CENTRO

Il flagship store rimarrà aperto fino a gennaio 2023, il pomeriggio di mercoledì, giovedì e venerdì e tutta la giornata nei fine settimana. Nei weekend verranno organizzati eventi, tornei e giochi a premi: venerdì 18 pomeriggio, per la inaugurazione, i partecipanti al Terzo Trofeo E-Motion Padel “Città di Venezia” potranno ritirare in loco il welcome pack. Mentre sabato 19 alle 12 ci sarà il rinfresco d’inaugurazione dello store.

Il 26 e 27 novembre, in occasione del weekend del Black Friday, verrà organizzato un torneo con il format ideato da E-Motion che prevede delle sfide di abilità e precisione. La formula permette a tutti di giocare, misurando la propria abilità, in singolo o doppio, nel rispondere ai colpi generati dalla macchina.

Il 3 e 4 dicembre si terrà il “Weekend Rosa” con 20 minuti di lezione di tennis/padel, prenotazione gratuita e sconto per le donne.

Nel pomeriggio di sabato 10 dicembre Karl Snauwaert, pronipote del fondatore e partner per il Benelux, racconterà al pubblico la storia dell’azienda, presentando i molti prodotti iconici che hanno fatto la storia del gioco.

Il 17 e 18 dicembre si terrà il “Torneo di Babbo Natale” con in palio premi per i partecipanti e per le migliori foto con il costume da Santa Klaus.

Il 14 e 15 gennaio ci sarà il “Torneo dei Saldi”, in cui, in base al punteggio dello skill game, i partecipanti otterranno uno sconto extra per acquistare i prodotti dell’azienda.

Il 28 e 29 gennaio si terrà il torneo di gala di chiusura.