Va al funerale, accelera e finisce nel fosso rischiando di annegare

Scivola al volante della macchina nuova in una strada di campagna e finisce ruote all'aria in un canale colmo di fango. È accaduto a Cesarolo attorno alle 14 di mercoledì 16 novembre.

Di corsa al funerale

È rimasto ferito in modo grave, ma non pare in pericolo di vita, M.E., 58 anni, del posto. L'uomo al volante di una Citroen stava per partecipare a un funerale ed è stato tradito dall'emozione e forse dalla fretta.

l’auto è scivolata di lato facendo perdere all’uomo il controllo del mezzo, che è uscito di strada cappottandosi.

Ad accorgersi dell'incidente, alcuni parenti che seguivano la sua auto.

Asfalto viscido

Sul posto i vigili del fuoco di Portogruaro, gli agenti della Polizia locale del distretto Venezia Est, e il Suem 118 di Portogruaro col medico a bordo.

Da poco era piovuto e l'asfalto era particolarmente viscido. Un carro del soccorso stradale ha portato via la macchina.