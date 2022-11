Tentato stupro a Mirano, attimi di terrore per una ragazza

Un episodio di violenza sessuale, un tentato stupro scongiurato grazie alla pronta reazione della vittima e al tempestivo intervento di alcuni residenti e passanti. È successo verso le 16.30 di domenica a Mirano, in pieno centro, mentre a poche centinaia di metri, si stava disputando il Zogo dell’Oca.

Siamo in via Taglio Destro, sulla strada che porta a Marano. Una ragazza che stava camminando da sola è stata avvicinata da un uomo, un magrebino secondo le testimonianze dei residenti.

L’aggressore, stando alla prima ricostruzione, prima avrebbe cercato di convincerla ad andare con lui, poi avrebbe cominciato a toccarla cercando di spogliarla. La ragazza, a quel punto, ha cominciato a urlare, gridando «Aiuto... aiuto» più volte. È riuscita ad attirare l’attenzione dei residenti nelle case vicine, qualcuno è uscito. L’aggressore, intanto, era riuscito ad afferrarla e trascinarla con sé, mentre la ragazza cercava di liberarsi. La stava trascinando su un campo, non si sa ancora se per raggiungere un complice poco distante.

Un automobilista che passava lì vicino è sceso dall’auto e ha cercato di mettersi all’inseguimento dell’aggressore. Qualcuno, nel frattempo, ha chiamato i carabinieri.

I militari sono riusciti a fermare l’aggressore, mentre la ragazza, sotto choc, veniva assistita dal punto vista medico e psicologico.

Le indagini per chiarire i contorni della vicenda, affidate ai carabinieri, sono ancora in corso. L’aggressore, intanto, è stato fermato e denunciato a piede libero per violenza sessuale.