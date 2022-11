La tredicene veneziana Alisè racconta il suo amore per il cavallo Tiger

Alisé Donati, veneziana ha l’entusiasmo dei suoi tredici anni e una passione sfrenata per gli animali. Per tutti, ma per i cavalli in particolare. Seduta nella sua camera coloratissima, tra libri, poster e trofei delle gare, Alisé racconta la storia di Tiger Allez, il suo cavallo. Una storia di trasformazioni, riscatto, amicizia e libertà

01:28