Gli studenti raccolgono i rifiuti abbandonati al liceo Galilei di Dolo

Flash mob davanti gli istituti scolastici superiori a Dolo sabato mattina da parte dei giovani di Gioventù Nazionale e di Azione studentesca davanti al liceo Galileo Galilei di Dolo. Gli studenti per tutta la mattinata hanno raccolto immondizia e cartacce che si sono accumulate nell’area di via Curzio Frasio. Il sit in si ripeterà in altre scuole nelle prossime settimane. Video Agenzia Pòrcile