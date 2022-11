Mestre, resiste all'intervento dei vigili e si tuffa nel Marzenego

Un bagno fuori stagione e soprattutto fuori luogo. Location: Mestre, via Poerio. Ore 15, sabato 12 novembre. Un uomo, a petto nudo si mette in piedi sul muretto-argine del Marzenego in piena zona pedonale, di fronte all’ex emeroteca. E’ pronto a tuffarsi. La gente a passeggio si ferma e tira fuori i telefoni cellulari. Spunta anche un bastone per selfie per riprendere meglio. Arrivano i vigili. Un uomo cerca di afferrare l’improvvisato nuotatore. Niente da fare. Un, due, tre l’uomo si tuffa e raggiunge con due bracciate il lato opposto dove c’è una scaletta. L’uomo sale soddisfatto e si riveste. Viene avvicinato dalla pattuglia dei vigili urbani accompagnata dai colleghi della polizia di Stato. E portato via

00:42