Venezia, spruzza spray al peperoncino nel vaporetto per sfuggire ai controllori

Spruzza spray al peperoncino nel vaporetto per sottrarsi alle verifiche del controllore. E’ successo sabato 12 novembre verso le 2 del pomeriggio al vaporetto della linea 1 all’imbarcadero di Santa Maria del Giglio. Un passeggero, probabilmente senza biglietto, per sfuggire al controllo da parte dei verificatori di Actv ha spruzzato dello spray al peperoncino in aria ed è riuscito a dileguarsi, scappando dal pontile.

Per fortuna non c’è stata nessuna conseguenza per il personale e per i molti passeggeri, anche se in molti si sono messi a tossire e hanno accusato una leggera irritazione agli occhi. Tanti sono scesi dal vaporetto alla ricerca di un po’ di aria pulita. Il vaporetto dopo circa dieci minuti di sosta in imbarcadero con finestrini e porte aperte è ripartito nel suo percorso regolare. Dell’episodio è stata informata anche la polizia. L’autore, se individuato, rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio.