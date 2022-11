Treni, una passione lunga sessant’anni in centro a Mestre

Sessant’anni di passione per rotaie, treni e trenini. Domenica 13 novembre la sede sociale del Gruppo Fermodellismo mestrino riapre le porte del treno parcheggiato in via Olimpia 13 a Mestre per la ripresa dell’attività di apertura al pubblico una volta al mese della sede che custodisce anche un grande plastico.

La sede sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18. Si potranno visitare le sale interne e visionare le ultime novità con i modellini recuperati dai soci, veri appassionati di locomotive e treni. Una passione che affascina grandi e piccini.

Il sito del Gruppo è questo:

http://www.gruppofermodellisticomestrino.it/apertura.php