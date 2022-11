Ancora una rissa a coltellate tra spacciatori in via Piave a Mestre: un ferito

Nuova rissa con un uomo che ha riportato ferite da arma da taglio al quartiere Piave.

L’aggressione, i cui contorni sono ancora tutti da definire, è avvenuta in via Dante all’altezza dell’edificio abbandonato a lato dell’hotel Giovannina, e poche decine di metri dal sottopassaggio della stazione ferroviaria.

Verso le 8.30 di questa mattina le volanti della polizia hanno bloccato la strada e i poliziotti, insieme ai medici del Suem, sono intervenuti per soccorrere due persone, di cui una ferita con un’arma da taglio, probabilmente un taglierino, alla testa.

Ad affrontarsi, secondo alcune testimonianze, sarebbero state quattro persone, di cui due tunisini, indicati dai residenti come gli spacciatori del quartiere. Il ferito è stato medicato e portato in ospedale a Mestre: le sue condizioni non sono gravi.

L’aggressione sarebbe scoppiata per motivi legati allo spaccio di droga. Sul posto, oltre alle volanti, anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale.

L’indagine è affidata agli uomini della Squadra mobile. L’episodio di questa mattina è l’ennesimo in città.