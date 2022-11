Le reliquie del “beato di internet” arrivano Mestre

Il “beato del web” a Mestre per celebrare i 20 anni dell’adorazione eucaristica. Il reliquario di Carlo Acutis, conosciuto ormai da tutti come il "beato di Internet", patrono della fede a passo con i tempi, che viaggia online e raggiunge i giovani, domenica 13 novembre arriverà a Mestre.

Un suo reliquiario è in questi giorni in arrivo dalla Diocesi di Assisi e resterà custodito per una settimana nella chiesa mestrina di Santa Maria Goretti, in occasione della Settimana Eucaristica che celebra i vent'anni dell'Adorazione perpetua, un’esperienza unica che la parrocchia della Bissuola porta avanti da due decenni grazie alla perseveranza dei fedeli e dei parrocchiani. Un gruppo unito che trasmette i valori dell’adorazione perpetua nel tempo.

IL BEATO DEL WEB

Lombardo di origine, scomparso nel 2006 all'età di 15 anni a causa di una leucemia fulminante e beatificato nel 2020, Carlo Acutis sta diventando sempre più una figura amata nella comunità ecclesiale, la sua testimonianza è caratterizzata dall'evangelizzazione attraverso l'utilizzo dell'informatica e dei moderni mezzi di comunicazione.

«Quest'occasione ci darà modo di accogliere la testimonianza di questo giovane che ha amato profondamente l'Eucaristica, cogliendo la bellezza del segno che il Signore ha posto su questa chiesa, la presenza dell'Adorazione eucaristica perpetua, perché sia un dono per tutta la diocesi e il territorio» spiega il parroco di Santa Maria Goretti, don Narciso Danieli.

L’ADORAZIONE PERPETUA

Dal 23 novembre 2002 la chiesa di Santa Maria Goretti di Mestre accoglie ad ogni ora del giorno e della notte un gruppo di fedeli adoratori che si alternano in cappellina, in preghiera. Questo loro impegno (un'ora la settimana) rende possibile a tante altre persone della parrocchia e del territorio mestrino e veneziano di entrare in chiesa per rivolgere una preghiera di fronte all'Eucaristia esposta. "Le porte della cappellina - conferma don Narciso Danieli - sono sempre aperte a tutti".

Le celebrazioni della Settimana eucaristica per il 20esimo anniversario dell’Adorazione Perpetua cominceranno domenica 13 novembre alle 11 con la S. Messa nella chiesa di S. Maria Goretti celebrata dal Patriarca Francesco Moraglia, con l’accoglienza del reliquiario del Beato Carlo Acutis.

Seguirà una settimana di appuntamenti e occasioni di raccoglimento. Lungo il perimetro della chiesa sarà esposta parte della mostra dei Miracoli Eucaristici ideata da Carlo Acutis.