La Patatina inaugura il nuovo ristorante e riempie Corte Legrenzi

C’era tutta Mestre e una fetta di Venezia, all’inaugurazione del nuovo locale della famiglia Garbin, La Patatina, dal nome del famoso stecco di patate fritte di campo San Polo, che ha preso casa in Calle Corte Legrenzi, dove c’era Voy, che ha ceduto l’attività.

Gianfranco detto Frank, il gemello Massimiliano e Giuseppe, il nonno Gianni, il nipote Lorenzo, la familgia al completo, hanno fatto gli onori di casa, assieme a tutto lo staff, che non ha mai smesso di sfornare piatti.

La famiglia, infatti, da Venezia ha deciso di sbarcare in terraferma, aprendo il nuovo locale di pesce e “cicheti in uno degli angoli più suggestivi della città.

Venerdì dalle 18.30 grande festa, con tanto di bollicine, spuntini di pesce e di carne, per accontentare un po’ tutti i gusti. In moltissimi sono passati, hanno bevuto qualche cosa, hanno fatto due chiacchiere. La Corte si è animata, come in pena estate.

Al taglio del nastro anche l’assessore Renato Boraso e il senatore neoeletto Raffaele Speranzon.

Un segno di buon auspicio, anche per gli altri locali. «Più siamo, meglio è» dicono in coro. A breve aprirà il pub dell’osteria Da Gino, una new entry molto attesa.