Concerti a San Giuliano, arrivano i Pinguini Tattici Nucleari

L’ufficialità arriva con il post social della band subito rilanciato dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. La data zero del tour dei Pinguini Tattici Nucleari partirà da Mestre, dal parco di San Giuliano, il 7 luglio 2023. Per Mestre è il ritorno ai grandi concerti e infatti il sindaco spiega che «la notizia è la conferma della nostra volontà di portare i grandi concerti in città».

Per ora non si parla di un festival ma di una prima tappa di un tour in un grande parco, affacciato sulla laguna, che aveva in passato ospitato l’Heineken Jammin’ Festival (con alterne vicende) e l’Home Festival.