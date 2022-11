Spaccata alla Lavasecco a Mestre, ecco il video

Nella notte tra mercoledì e giovedì, attorno a mezzanotte, ennesima spaccata a Mestre, questa volta in via Bembo, altra zona “rossa” della città. Ignoti hanno colpito alla Lavasecco L4, spaccando la vetrata, introducendosi all’interno. Il titolare, però, essendo il quarto furto, ha messo telecamere e antifurto nebbiogeno, tanto che i malviventi sono scappati. «Le immagini della videosorveglianza li hanno ripresi», spiega il proprietario, «erano due, di origine straniera, uno aveva il cappellino, l’altro il passamontagna, uno si vede molto bene, l’altro meno». Prosegue: «Il punto è che si stanno facendo tutta la zona, un negozio dopo l'altro. Non ne possiamo più, quest’area è totalmente fuori controllo e questi personaggi fanno quello che vogliono e rimangono impuniti». (Marta Artico)

00:34