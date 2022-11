La nuova Terapia intensiva all'ospedale di Jesolo: maxi foto della spiaggia nelle stanze dei degenti

Giovedì 10 novembre il taglio del nastro della nuova Terapia intensiva e semintensiva all'ospedale di Jesolo alla presenza dell'assessora regionale alla Sanità Manuela Lanzarin, del dg dell'Usl 4 Mauro Filippi e del sindaco di Jesolo Christofer De Zotti. Si tratta di un'area attivabile in presenza di emergenze pandemiche e di particolare entità e destinata, in carenza di tali eventi, ad accogliere posti letto di degenza ordinaria. L'intervento è costato oltre un milione di euro. Sulla parete di fronte al letto nelle stanze singole per la degenza, foto giganti della spiaggia di Jesolo tra sabbia, torrette e pontili. (video Vianello)

01:08