Venezia, scontro fra un motoscafo e un vaporetto in laguna

Scontro tra un lancione granturismo e un vaporetto questa mattina intorno alle 10 a Venezia. L’incidente, per fortuna senza feriti, è avvenuto nello specchio d’acqua tra Sant’Elena e il Lido. Il vaporetto della linea 6 stava navigando in direzione del Lido quando un lancione, probabilmente per una distrazione del pilota, ha centrato lateralmente la prua del vaporetto.

Scontro fra un lancione e un vaporetto a Venezia: il video

Il comandante del mezzo di Actv è stato bravo, ha rallentato per cercare di attutire l’impatto, ha suonato per lanciare l’allarme ma non è servito a nulla.

Non ci sono stati feriti, e i due mezzi non hanno subìto danni tali da pregiudicare la navigabilità. Dopo lo scontro il Granturismo si è allontanato.

Tensione a bordo del vaporetto, con alcuni passeggeri che hanno insultato il pilota del motoscafo, che poi se ne è andato. Il vaporetto ha riportato lievi danni ed è stato portato al Tronchetto. Dell’incidente è stata avvisata la capitaneria di Porto che ha avviato l’inchiesta anche per capire come mai il pilota del Granturismo si sia allontanato.