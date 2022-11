Il supermercato Eurospesa apre a Dolo. Inaugurata anche l’Antica Bottega di Oriago

Il supermercato Eurospesa aperto da giovedì 10 novembre in via del Vaso a Dolo. A partecipare al taglio del nastro della nuova realtà commerciale il sindaco Gianluigi Naletto.

«Dolo dà il benvenuto ad una nuova realtà economica, Eurospesa, un supermercato di prossimità che ha fatto della qualità veneta dei prodotti freschi un valore aggiunto. Grazie a questa nuova apertura, lavorano a Dolo quindici dipendenti in più, cinque dei quali, giovanissimi, hanno potuto essere assunti alla loro prima esperienza lavorativa», ha detto Naletto, «Testimonianza che la strada intrapresa dall’amministrazione comunale è quella giusta: creare condizioni per il radicamento di nuove realtà economiche generatrici di sviluppo e di servizi quotidiani di vicinato. Agli amministratori, ai dipendenti ed ai collaboratori di Eurospesa i migliori auguri di buon lavoro, successo aziendale e felici soddisfazioni umane».

Intanto sempre giovedì mattina in Piazza Mercato ad Oriago ha aperto la gastronomia–supermercato Antica Bottega di Oriago di Andrea Grassi, ex cuoco che ora ha scelto di buttarsi in una nuova avventura, nello stesso punto in cui si trovava il piccolo supermercato di vicinato di Valter Rigato, andato in pensione. All’inaugurazione ha partecipato il sindaco Marco Dori.