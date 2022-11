A Mestre il panificio dove si fa colazione di notte con le brioche appena sfornate

Ha aperto da qualche giorno in via Pasqualigo, riaccendendo una vetrina che era spenta oramai da due anni, il panificio Buso &Stefani. Della premiata azienda famigliare fanno parte Cinzia Stefani, che ha le mani “in pasta”, anzi nella farina da decine di anni, e Alessio Buso, che sforna le pagnotte tutte le notti. Con loro anche Elisa Trevisanato, anche lei della famiglia. Un forno 4.0, come lo hanno definito, nuovo di zecca, “green”, a zero emissioni. Qui la storia. Video di Marta Artico

02:32