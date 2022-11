Spaccio, arrestato 28enne nigeriano in stazione a San Donà

I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Donà di Piave hanno predisposto un servizio di osservazione nell’area della stazione ferroviaria dove qualche giorno prima era stato soccorso un giovane del portogruarese per un malore causato dall’assunzione di stupefacenti.

Monitorando i movimenti di un giovane, caratterizzati dal suo continuo andirivieni, i militari hanno deciso di procedere a un controllo mentre si trovava in via Verdi avendo, hanno così scoperto che il nigeriano 28enne senza fissa dimora, aveva alle spalle alcune denunce e una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti e, procedendo poi alla sua perquisizione personale, lo hanno trovato in possesso 9 dosi di eroina e 3 di cocaina che sono state sequestrate.

Sequestrati anche due telefoni verosimilmente utilizzati per il contatto con i “clienti”.

L’uomo è stato arrestato e, dopo una notte trascorsa nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri del sandonatese, è stato processato con rito direttissimo così come disposto dalla Procura della Repubblica nel corso del quale è stato convalidato il suo arresto.

Il nigeriano ha patteggiato ed è stato condannato a un anno di reclusione e multa di 3.000 euro con la sospensione della pena ma con l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Venezia.