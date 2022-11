Il ministro Salvini in visita a Venezia per i dossier sui fanghi e gli escavi dei canali

I nodi irrisolti di Venezia in mano al nuovo ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, la cui visita in città è attesa entro la fine del mese.

Se è vero che i temi che riguardano la città interesseranno senza dubbio aspetti legati al turismo e alle sfide ambientali (i cui ministeri sono guidati rispettivamente da Daniela Santanché e Gilberto Pichetto Fratin), è altrettanto evidente che le sfide più urgenti riguardano proprio il dicastero guidato dal leader del Carroccio.

La salvaguardia della laguna e lo sblocco della sua autorità, il protocollo fanghi, il completamento del Mose.

A questo si aggiungono anche le richieste avanzate negli ultimi tempi dal sindaco di Venezia, a partire dai fondi della Legge Speciale dalla quale il Comune chiede almeno 150 milioni l’anno per la manutenzione della città, bonifiche e disinquinamento per Porto Marghera.

Senza contare le partite ancora aperte, a cominciare dal futuro delle navi da crociera e sui progetti alternativi agli approdi in città. In attesa del porto offshore, è un fatto che la giunta Brugnaro e la maggioranza di centrodestra batta da tempo sulla necessità dello scavo del canale Vittorio Emanuele per far arrivare alla Marittima le navi più piccole.

Una ricetta condivisa anche da Andrea Tomaello, vicesindaco della Lega nel comune di Venezia, oltre che da Assoagenti Veneto: facile quindi immaginare che l’attuale ministro delle Infrastrutture, segretario della Lega, dia corso a questa richiesta.