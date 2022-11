La festa di San Martino arriva anche nel quartiere della stazione di Mestre

L’11 novembre, giorno di San Martino, anche a Mestre si fa festa e la tradizione dei festeggiamenti per il santo samaritano regalerà sprazzi di serenità. Il “bater tecia” dei bambini, con il corteo rumoroso e percussivo di ragazzini e ragazzine, arriva anche nel quartiere della stazione, di nuovo sotto i riflettori per l’allarme sicurezza. L’associazione Viva Piraghetto quest’anno organizza la festa di San Martino nella sede di via Piave 57-59 invitando famiglie e bambini. Dolci, caramelle e sorrisi assicurati per tutti. «Quest'anno abbiamo deciso di tenere la festa nella nostra sede di via Piave, una zona molto calda della città, per cercare di ripopolarla di bambini e brave persone. Ci riusciremo? Certo servirà l'aiuto di tutti»,dicono dalla associazione. Una speranza per portare una ventata di serenità nel quartiere di Mestre. Ma la festa di San Martino è ovunque in città. Anche nelle pasticcerie che offrono il tradizionale dolce. Ma anche i supermercati si attrezzano e offrono dolci ma anche gli stampi per realizzarlo a casa, giocando tutti assieme.

Venerdì a Campalto, dopo il riuscito mercato di San Martino in Strata di domenica scorsa, si organizza il classico “Batemo San Martin” e il laboratorio “Le Lanterne di San Martino”. Venerdì 11 e sabato 12 al Lido la Pro loco Lido di Venezia e Pellestrina promuove dalle ore 10.30 alle 19 mercatini di San Martino ed esposizione dei lavori degli alunni delle scuole, seguita alle 16.45 dalla “Sfilata di San Martino” con partenza e arrivo al Piazzale di Santa Maria Elisabetta. Favaro, venerdì 11 novembre, vede l’associazione ViviFavaro organizzare anche quest’anno l’ormai tradizionale “Marcia di San Martino”, coinvolgendo le scuole del territorio dalle ore 9 alle 11.30 circa. Il momento più atteso sarà il taglio del mantello, al quale seguirà quello del San Martino gigante in pasta frolla e cioccolato. Il ricavato sarà devoluto per completare la costruzione del Centro Sanitario “Vita per tutti” di Tchaada nel Benin, che aiuta in particolare le donne e i bambini della regione. Domenica 13 novembre a Marghera, in Piazza Mercato, la giornata, promossa da Marghera 2000, si aprirà con un mercatino dell’usato dalle 10 alle 18, intrattenimento musicale, per proseguire con giochi teatrali per bambini, a cura del Nuovo Teatro Pasini, la lettura della storia della vita di San Martino con i volontari de “Il mondo di Tabata” e la distribuzione di dolcetti; nel pomeriggio, dalle ore 15, sono previsti laboratori creativi, un’esibizione a cavallo, giri in carrozza con pony, musica e girotondi. Infine alle 17.30 l’accensione del fuoco di San Martino e girotondo e coro dei bambini e adulti a cura di ABC Marghera.