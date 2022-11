Anziani e salute: coda per i check-up gratuiti al rione Pertini

Più di cento misurazioni in una mattinata. Colesterolo, glicemia, pressione arteriosa, saturazione dell’ossigeno nel sangue, frequenza cardiaca. Ma anche la visita audiometrica, per saggiare lo stato dell’udito. È stata un successo mercoledì mattina al circolo Auser nel centro civico del rione Pertini la campagna per la salute che ha visto i medici e i volontari della Croce Rossa mettersi a disposizione dei cittadini per una serie di misurazioni gratuite, utili a saggiare lo stato di salute dei residenti. A fine mattinata sono stati 104 i cittadini che hanno eseguito i check-up di salute.

«Aprivamo le porte alle 8.30 ma già dalle 7.30 ci stava la gente in coda. Per fortuna avevamo sistemato della panche per la attesa», ci racconta Giorgio Rocelli, portavoce del comitato di quartiere e presidente del circolo Auser.

Il rione Pertini continua con le iniziative di cittadinanza attiva. «Molti anziani faticano a rivolgersi ai loro medici di base, con i centralini che suonano a vuoto. Noi temiamo che la sanità pubblica sia in pericolo per le persone più anziane e queste iniziative sono una risposta molto apprezzata dalla gente».