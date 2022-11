Venezia, barriera a San Marco: «Che gioia la Basilica protetta dall’acqua, ma ora liberiamo la chiesa dal cantiere»

La Procuratoria di San Marco è soddisfatta per il funzionamento della cintura di cristallo, ma ora preme affinché si riporti la Basilica al suo aspetto originario. In pratica, via il cantiere al più presto e spazio alla facciata pulita e senza transenne.

«Quando si portano a compimento i lavori e tutto funziona non si può che essere contenti», ha detto il primo procuratore Alberto Tesserin. «Ora però bisogna già guardare avanti perché non è ancora finito ed è da sistemare la Basilica e renderla presentabile, cosa che ora non è. Bisogna sistemare gli accessi e tutto l’esterno in modo adeguato».

A questo proposito Renzo Rossi di Rossi Costruzioni, la ditta che insieme a Kostruttiva ha svolto i lavori per conto del Consorzio Venezia Nuova, ha spiegato che gradualmente dalla prossima settimana monteranno le nuove recinzioni per il successivo cantiere, quello che darà inizio all’innalzamento dell’insula di San Marco a 110 centimetri.

Concretamente: se immaginiamo l’insula come un catino, si proseguirà a innalzare i bordi. «Prima della fine di novembre il cantiere di fronte alla Basilica dovrebbe essere liberato», ha detto Rossi, ricordando però che rimarrà un’area deposito vicino alla Porta dei Fiori. Dopo secoli di acqua alta comunque ora la chiesa è al sicuro, protetta dal sale. Ieri mattina è stato l’ultimo giorno di questa prima settimana di acqua alta che tornerà tra una decina di giorni circa, quando ci sarà la prossima marea astronomica.

Per questo già da lunedì Claudio Vernier, presidente dell’associazione Piazza San Marco chiedeva che il Mose venisse alzato anche a 110 centimetri.

Attualmente è prevista l’attivazione del Mose quando le previsioni danno una marea di 130 centimetri, anche se per precauzione spesso si sollevano le barriere per un livello inferiore.

«Capisco che costi ogni volta 300 mila euro», ha detto Vernier, «se quantifichiamo però il costo di ogni acqua alta e il danno che causa a chi lavora e ai palazzi sicuramente risulterebbe meno oneroso alzare le paratoie». A regime il sollevamento del Mose dovrebbe essere molto meno costoso, ma attualmente la cifra è da capogiro. Dal 3 ottobre 2020, primo giorno in cui è stato azionato, a oggi la grande opera ha funzionato 35 volte per un totale di circa 10 milioni di euro. Intanto si procede al primo stralcio del cantiere (che dovrebbe durare 400 giorni) per alzare l’insula. Sarà un lavoro molto complicato e diffuso perché si dovranno sperare le acque bianche da quelle nere per poi procedere a interventi più mirati. Il totale dei lavori richiederà una spesa di circa 35 milioni di euro. Ora si procede con i primi sei milioni, in attesa che vengano stanziati i prossimi soldi.