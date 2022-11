Venice Bangla School in festa per i 17 anni di attività sul territorio

Da anni la Venice Bangla School di Mestre è diventata punto di riferimento per i tanti bambini e ragazzi di origine “straniera” che desiderano imparare l’italiano. Ma anche per molti adulti.

Un centro culturale che organizza attività dedicate ai moltissimi bengalesi che risiedono in città, aperto a chiunque, di qualsiasi nazionalità, senza differenze di sorta.

Sabato per il 17esimo compleanno, è stata organizzata una festa alla quale hanno partecipato anche alunni della scuola Cesare Battisti e il Gruppo di lavoro di via Piave, con una maxi torta per tutti.