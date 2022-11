Malore mentre guida, automobilista 74enne muore in via Vespucci a Mestre

Incidente mortale alle 17.30 di lunedì lungo viale Vespucci a Mestre, all'altezza dell'istituto Massari, fronte supermercato Spak. Una Mercedes Gla è uscita di strada probabilmente per un malore dell'automobilista 74enne, finendo lungo la ciclabile e concludendo la corsa contro un contatore del gas.

Quando i sanitari del Suem sono arrivati, per l'uomo non c'era già più nulla da fare. E sembra, da una prima ricostruzione, che il malore lo abbia colto mentre guidava. A terra i segni della macchina, che per fortuna non ha investito pedoni o ciclisti lungo. Danneggiata l'abitazione contro la quale la macchina si è schiantata.

Dal semaforo di viale Vespucci, altezza istituto Massari la Mercedes Gla ha percorso circa 300 metri contromano, l’auto ha abbattuto un albero ed è finita contro la sede di un distaccamento della Dhl.

LE FOTO