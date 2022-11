L’ex Winner di Gruaro diventa Eurospar, 5 nuovi assunti e 52 lavoratori confermati

Cinque nuovi assunti e 52 dipendenti precedentemente occupati nell’esercizio Winner Supermercati e che Aspiag Service ha assunto direttamente. È stato inaugurato a Gruaro lunedì mattina, alla presenza dei vertici di Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, e dei rappresentanti delle istituzioni locali il punto vendita di Gruaro che Aspiag Service ha recentemente rilevato in affitto di ramo d’azienda da Winner Supermercati, di proprietà dell’imprenditore Gianni Menegazzo, insieme ai punti vendita di Jesolo Lido e San Donà di Piave.

Un’operazione con cui Aspiag Service ha scelto di investire sul territorio del Veneto, consolidando così la propria rete vendita che, in regione, raggiunge quota 162 punti vendita, di cui 87 diretti e 75 affiliati.

Il nuovo Eurospar di Gruaro ha una superficie di vendita di 1689 mq, dove trovano spazio i reparti di ortofrutta, pescheria, panetteria, gastronomia servita, oltre al reparto non food con articoli tessili e per la casa. Il punto vendita ubicato in una zona commerciale dispone di un parcheggio con 250 posti auto ed è dotato di soluzioni impiantistiche a basso impatto ambientale con illuminazione a LED per favorire il risparmio energetico e un impianto fotovoltaico.

Nel nuovo negozio saranno impiegati 57 collaboratori, di cui 5 neo assunti e 52 precedentemente occupati nell’esercizio Winner Supermercati e che Aspiag Service ha assunto direttamente.

«Con l’inaugurazione del punto vendita di Gruaro» ha commentato Patrizia Pituelli, Direttore Vendite canale Despar ed Eurospar di Aspiag Service «in continuità con il percorso già tracciato dall’insegna Winner Supermercati, vogliamo dare un ulteriore impulso allo sviluppo di un negozio che negli anni è diventato un punto di riferimento per la clientela, focalizzandoci sui nostri valori distintivi: vicinanza al cliente, qualità, convenienza e promozione dei prodotti a filiera corta del territorio. Abbiamo scelto inoltre, ancora una volta, di dare visibilità alle eccellenze del territorio e di sostenere quindi i produttori locali. Voglio poi rivolgere un pensiero e un ringraziamento in particolare ai 57 colleghi e colleghe con cui da oggi proseguiamo insieme un percorso di professionalità e impegno, e con cui sono sicura rafforzeremo il già importante legame con i clienti del negozio».

Il punto vendita di Gruaro sarà aperto con orario continuato dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 20.30.