Ecosistema urbano, Venezia tra le 20 città virtuose d’Italia

Prima per passeggeri del trasporto pubblico, seconda come sempre per isole pedonali (grazie al centro storico veneziano), Venezia sale di posizione nella classifica generale che vede ai primi posti nazionali Bolzano, Trento e Belluno. Tra le venti città virtuose d’Italia fanno meglio di Venezia la città di Treviso che è sesta. Padova al 29esimo posto con il recupero di sette posizioni. In miglioramento rispetto allo scorso anno per Venezia il dato sull’uso efficiente del suolo, il verde urbano, il Pm10 e le piste ciclabili. Peggiora invece la posizione per l’ozono e il biossido di azoto, altri inquinanti dell’aria. Stessa posizione, invariata, per l’efficienza della rete idrica e migliora la situazione per i consumi idrici, che si riducono. Ma aumentano i rifiuti prodotti. Nota positiva, il miglioramento della raccolta differenziata.